Fake bericht over vaktrainingen ministerie van AW&J

Reeds enkele dagen doet een bericht de ronde op social media over gratis vaktrainingen voor jongeren. Volgens het bericht is de informatie afkomstig van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname, waarbij de vaktrainingen zijn opgesomd met de oproep voor registratie tot en met 21 januari.

Dit bericht berust echter niet op waarheid en is niet afkomstig van het Surinaamse ministerie van AW&J. Indien het ministerie de samenleving wilt voorzien van informatie wordt het via officiële en gebruikelijke overheidskanalen gedaan, waarbij die ook wordt gedeeld met de media.

Ook wordt de juiste en officiële informatie dagelijks geplaatst op de website http://atm.gov.sr/ en de facebook pagina https://www.facebook.com/minarbeidwerkgelegenheidjeugdzaken.

De juiste informatie is dat het ministerie in november is gestart met het project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”. Het doel hiervan is het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” bij voornamelijk werkloze jeugdigen ten einde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, het zij als klein ondernemer of als werknemer.

Dit project is ingediend bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en duurt van november 2020 tot en met juni 2021. De personen die kunnen deelnemen aan dit project zijn jeugdigen in de leeftijdscategorie 16-24 jaar die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever maar ook werkende jeugdigen, die op zoek zijn naar een andere uitdaging.

Totaal zullen 100 geselecteerde jongeren getraind en gecoacht worden middels technische- en vakgerichte trainingen op het gebied van horeca, toerisme en micro- ondernemerschap.

Registratie is mogelijk tot en met 31 januari 2021 via email op bntf.awj@gov.sr of telefonisch op 8815676 of 8815616. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor de fysieke aanmelding.