Zestienjarig meisje verkracht door man halfzus

Een zestienjarig meisje zou in Paramaribo zijn verkracht door de man van haar halfzus. Vrijdag heeft haar vader hiervan melding gemaakt bij de politie, meldt Times of Suriname.

De vader die in het achterland is, maakte contact met de politie nadat hij vernam over het misbruik. Volgens verklaring van de vader is zijn dochter verkracht door de man van haar halfzus.

Naar zeggen van de tiener heeft de verdachte enkele keren tegen haar wil seks met haar bedreven. De politie is reeds gestart met het onderzoek, schrijft Times.

Het slachtoffer is door de politie verwezen voor medische behandeling. Afdeling Jeugdzaken is belast met het verdere onderzoek.