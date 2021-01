Mannen met gasbuksen aangehouden na overval op echtpaar

De politie in Suriname heeft vanmorgen vier mannen in een auto aangehouden, na een overval op een echtpaar bij de Chinese markt aan de Grote Combeweg in Paramaribo.

De mannen hadden een revolver, een Glock en een machinegeweer bij zich, maar dat bleken achteraf gasbuksen te zijn.

Na de overval op het echtpaar zette diverse eenheden van de Surinaamse politie de achtervolging in. Het voertuig, een zwarte Toyota Ractis, werd bij Fernandes Bottling aan de Indira Gandhiweg klemgereden door RBT midden en RBT Paramaribo. Ook surveillance midden was betrokken bij deze actie.

De verdachten Milton D. (32), Elio H. (19), Jamel H. (18) en Kevin M. (32) zijn daarbij aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.