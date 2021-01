Man doet zich voor als advocaat en licht nietsvermoedende cliënt op

De Surinaamse politie heeft vrijdagavond deze 30-jarige man aangehouden, die zich voordeed als advocaat. Op slinkse wijze troggelde de verdachte geld van een slachtoffer af, om een rechtszaak voor hem in orde te maken meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een benadeelde deed op woensdag 17 oktober 2020 op het politiebureau Domburg aangifte van oplichting en verduistering tegen de verdachte W.B. De aangever verklaarde dat de verdachte W.B. zich voordeed als te zijn een advocaat die een rechtszaak voor hem in orde zou maken.

Toen deze zaak niet behartigd kon worden, kwam de benadeelde erachter dat W.B. een nep advocaat was. De wetsdienaren werkten deze informatie uit en spoorden W.B. vervolgens op. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De man werd afgelopen vrijdag 15 januari door leden van de Recherche van Regio Midden (RRM), bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aan de Maikoestraat aangehouden.

Indien er personen zijn die op dezelfde wijze door W.B. zijn opgelicht, worden zij opgeroepen om zich alsnog in verbinding te stellen met de politie van Recherche Regio Midden. Deze onderzoek unit is te bereiken op de telefoonnummers 582200/582050 meldt de politie.