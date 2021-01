Coronie heeft nieuwe coördinator Sportzaken

Lucenda Verwey is de nieuwe coördinator van het directoraat Sportzaken in het district Coronie. Op donderdag 14 januari heeft de coördinator van Sportzaken, Vincent Molly, het protocol van overdracht aan zijn opvolger overhandigd. Dit vond plaats onder leiding van de onderdirecteur van Sportzaken in Suriname Maikel Klein.

Verwey zegt dat ze als sportvrouw blij is met haar nieuwe functie. Ook gaf ze aan dat de jeugd van Coronie veel talenten heeft, vooral op het gebied van sport en dat ze bereid is door goede samenwerking Coronie naar grotere hoogtes te brengen. Molly verzekerde haar dat zij niet alleen staat voor de nieuwe uitdaging, maar daarbij zal worden ondersteund door hem en het personeel.

De districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, gaf te kennen dat hij altijd zijn ondersteuning zal geven waar nodig is. De burgervader en Klein bedanken Molly voor zijn bijdrage, die hij tien jaren lang heeft geleverd aan het ministerie.