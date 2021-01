Aantal COVID-19 gevallen verdubbelt afgelopen 24 uur

In Suriname is het totaal aantal actieve COVID-19 gevallen de afgelopen 24 uur weer gestegen van 638 naar 669. Het afgelopen etmaal zijn er 109 nieuwe gevallen bijgekomen, na in totaal 430 testen.

Een dag ervoor ging het om 53 nieuwe gevallen, dus is er sprake van een verdubbeling.

Dat blijkt vrijdagavond 15 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is de afgelopen 24 uur gestegen van 76 naar 102 In de ICU waren 13 personen en dat aantal is nu 11.

Het Outbreak Management Team heeft vandaag in een evaluatiemeeting de COVID-19-statistieken besproken. De regering heeft besloten aan de hand van de weekevaluatie, dat de huidige maatregelen gecontinueerd worden voor een week.

De regering zal de komende week verder evalueren en middels persconferenties de samenleving informeren met betrekking tot de infectietrend. Intussen zal met de diverse sectoren die nu nog gesloten zijn, gewerkt worden aan verdere aanscherping van de protocollen.