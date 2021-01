Weer EBS transformator-mast gesneuveld na aanrijding door automobilist

Bij een aanrijding aan de Javaweg in Suriname, is vanmiddag weer een EBS transformator-mast gesneuveld. Een wit VOXY busje zou tegen de mast van het Surinaamse energiebedrijf zijn geknald. De mast brak in tweeën zoals op de foto’s te zien is.

De schade aan de mast was enorm. Deze kwam dwars over weg te liggen waardoor het verkeer gestremd was. Medewerkers van de EBS werden ingeschakeld om de schade te herstellen.

Er raakte niemand gewond. Het VOXY busje werd kort daarna weggesleept.

Gisteren was er een soortgelijk geval aan de Tweede Rijweg. Toen knalde een goudkleurige auto tegen een transformator-mast: