Multifunctioneel centrum voor ontwikkeling van Inheemsen in Suriname

Stichting Super Liga der Tucajana heeft wederom een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi met het oog op de ontwikkeling van de inheemsen op voornamelijk agrarisch gebied. Bureau Eenheid zal in opdracht van het staatshoofd deze samenwerking verder mede-coördineren en -monitoren.

De Inheemse organisatie wil een multifunctioneel centrum opzetten, dat als centraal punt zal dienen om de projecten te coördineren naar het veld. Dit vertelt de woordvoerder van de stichting, Mario Wijngaarde in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Vorige maand is er een kennismakingsonderhoud geweest tussen deze organisatie en president Santokhi waarbij tal van zaken zijn gepresenteerd met betrekking tot het brengen van ontwikkeling voor de inheemsen in het binnenland. Er is toen gesproken over de agrarische ontwikkeling, pluimvee en het creëren van afzetmarkten. De ministers Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB) en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zaten ook aan bij deze meeting.

Beide departementen zullen een faciliterende rol hebben, respectievelijk met betrekking tot status van gronden en landbouwgrondonderzoek, landbouwtraining en -begeleiding. De stichting heeft LVV ondersteuning gevraagd bij de verdere ontwikkeling van de gewassen markoesa, cassave en ananas.

Belangrijk is om de ideeën in een projectvoorstel te vervatten om daarna op zoek te gaan naar middelen voor duurzame financiering. Wijngaarde: “De meeting was functioneel met concrete afspraken. Binnen twee weken willen wij een draft van het projectvoorstel aanbieden”.