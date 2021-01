Dagelijks illegalen uit Guyana aangehouden in Nickerie

De politie van Nickerie heeft de afgelopen dagen meer dan 10 illegalen uit Guyana op Surinaams grondgebied aangehouden. Ook zijn diverse boten in beslag genomen Deze boten worden gebruikt om de illegalen vanuit Guyana naar Suriname te transporteren, nu de westgrens gesloten is.

De boten komen in de nachtelijke uren vanaf Guyana en de mensen worden naast de vuilnisbelt in het bos afgezet, want daar kunnen de boten makkelijk aanmeren, melden bronnen aan Waterkant.Net. De controle door de Surinaamse autoriteiten is lastig, vanwege de uitgestrekte grens.

Donderdagochtend werden weer 3 vrouwen op die plek afgezet. Op de foto een van de vrouwen die op blote voeten het land in kwam.