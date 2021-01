Guyanese visser door collega doodgestoken tijdens vechtpartij om drugs

Een 51-jarige Guyanese visser is dinsdagmiddag 12 januari door een collega visser doodgestoken op een vissersboot, tijdens een vechtpartij om drugs. Dit vond op de Atlantische Oceaan ter hoogte van Kamp 3, in de omgeving van Matapica plaats. De verdachte is nog voortvluchtig meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de vissers op 12 januari omstreeks 12.30 uur vanuit Nieuw-Amsterdam vertrokken om op zee te gaan vissen. Omstreeks 21.00 uur gooiden de vissers het anker uit en bij die gelegenheid ontstond de vechtpartij om drugs tussen het slachtoffer en zijn collega.

Op een bepaald moment haalde de collega een scherp voorwerp tevoorschijn en bracht het slachtoffer Radjpal Hamied meer bekend als ‘Burham’, een fatale steek toe in zijn rechter bovenarm. Door het gebeuren keerden de vissers terug naar de aanmeerplek te Nieuw-Amsterdam, maar onderweg liet Hamied door de opgelopen verwonding het leven.

Toen de boot was aangemeerd te Nieuw-Amsterdam koos de verdachte in deze zaak het hazenpad, aldus de politie.

De politie van het bureau Nieuw-Amsterdam kreeg in de vroege ochtend van woensdag 13 januari de melding van het Command Center dat een vissersboot bij het mini visserij Centrum met een lijk was aangemeerd. De wetsdienaren koersten derwaarts voor onderzoek en troffen daadwerkelijk het lichaam van de man, die geen levensteken meer vertoonde aan.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van Hamied vast, waarna zijn ontzielde lichaam na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag is genomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.