1 coronadode en 69 nieuwe gevallen

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Ook zijn er 69 nieuwe besmettingen geregistreerd. Er is het afgelopen etmaal 355 getest op het gevreesde virus.

Dat blijkt woensdagavond 13 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op de regeringspersconferentie woensdag heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid aangegeven dat het Pfizer vaccin goedgekeurd is voor gebruik in Suriname. Hij gaf verder aan dat de regio de eerste week van februari een eerste, kleine dosis van het Pfizer vaccin krijgt.

De eerste vaccins zullen met name ingezet worden voor gezondheidswerkers.