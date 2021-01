Vrouw mishandeld bij beroving in loods annex woning Bonistraat

Een vrouw is maandagavond overvallen en mishandeld door twee ongewapende rovers in een loods annex woning aan de Bonistraat.

De criminelen drongen het pand binnen via een deur die openstond. Toen zij erin waren werd de vrouw meteen aangevallen en mishandeld. Het gebouw werd overhoop gehaald. De rovers maakten een witte mobiele telefoon, USD 300 en SRD 1.000 buit uit een slaapkamer.

Na de daad verlieten de rovers het pand via de achterzijde. Het is vooralsnog onbekend hoe de criminelen de plaats hebben aangedaan en weer hebben verlaten. Een was gekleed in een zwarte trui met een gele streep en de ander in een wit trainingspak.

De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek. De vrouw had verwondingen in het gezicht opgelopen en klaagde van pijn over haar lichaam. Zij is door de wetsdienaren verwezen voor medische behandeling.

De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de rovers.