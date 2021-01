VIDEO: Belfort adviseert Brunswijk om benoemingen ‘Bordo’ terug te draaien

ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft in zijn programma Sranan Tide Na Dey op Apintie TV zijn misnoegen geuit over de recente benoemingen van partijgenoot Joël ‘Bordo’ Martinus, tot respectievelijk beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en directeur van de Anthony Nesty Sporthal (NIS) in Suriname.

Belfort kan zich helemaal niet terugvinden met de benoemingen. Hij vraagt zich af hoe dit verklaard moet worden aan alle jongeren in de ABOP met zoveel papieren. Daarnaast vraagt hij zich af hoe het verklaard moet worden aan alle jongeren die naar school gaan, hun best doen, hun gedragen en zich houden aan de regels in de Surinaamse samenleving.

De parlementariër vraagt vicepresident (vp) Ronny Brunswijk om de benoemingen van ‘Bordo’ terug te draaien. Desnoods geeft de vp ‘Bordo’ een andere post, meent hij. Volgens de parlementariër zijn de benoemingen niet goed voor ‘Bordo’ zelf, niet goed voor de jongeren in de partij en ook niet goed voor de samenleving. “A no bun, a no bun“. Belfort vindt dat als iets niet goed is hij moet praten. Zo vindt hij de benoemingen van zijn partijgenoot niet goed en daarom stelt hij ze ook aan de orde.

Belfort adviseert ‘Bordo’ om zijn functies ter beschikking te stellen als de vp de benoemingen niet wil terugdraaien. De parlementariër vindt het niet goed dat er zoveel over zijn partijgenoot gesproken wordt. Volgens Belfort heeft hij zijn misnoegen over de zaak geuit zodat de samenleving ziet dat hij het niet goed vindt en afkeurt.

