Interpol beoordeeld plaatsing Hoefdraad op opsporingslijst

Als alles goed gaat is de voortvluchtige Surinaamse ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, binnen niet al te lange tijd te bewonderen op de Internationale opsporingslijst van Interpol. Het proces hiervoor is al geruime tijd gaande en Interpol had nog wat extra vragen, waarop Suriname een antwoord moest geven meldt ABC Online.

De Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidnath Panday zegt tegen de omroep dat Suriname daar inmiddels op geantwoord heeft. Interpol heeft onlangs laten weten dat zij de door Suriname verstrekte informatie heeft voorgelegd aan de Legal Commity. Dit orgaan is nu bezig om het verzoek van Suriname, voor plaatsing van Hoefdraad op de Internationale opsporingslijst, te beoordelen aldus ABC.

Ondertussen bereidt het Openbaar Ministerie zich voor op de strafeis in de zaak tegen Hoefdraad zegt de pg. Op 4 februari vindt het requisitoir plaats in deze zaak. Omdat het gaat om een gewezen politieke ambstdrager, treedt Baidnath Panday in eigen persoon op als vervolgingsambtenaar van het Openbaar Ministerie: