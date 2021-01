Bijzonder project ‘Lobi Grani Libi’ voor ouderen in Suriname

Het afgelopen jaar is in Suriname het project ‘Lobi Grani Libi’ van start gegaan, om te komen tot een dagbestedingsprogramma dat seniore burgers dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geeft. Een bijzonder project voor Surinaamse ouderen, die het al moeilijk genoeg hebben in Coronatijd.

“Door Corona moesten wij ons herpakken, maar wij zijn met het nieuwe normaal doorgegaan en hebben zaken anders ingericht”, zegt Yvonne Karels-Helslijnen Programma-manager Saga Interproject Suriname. “Juist in deze moeilijke tijd hebben onze seniore burgers extra ondersteuning nodig om ze actief te houden. Surinamers worden steeds ouder en dat is goed, maar wij moeten onze seniore burgers zo lang mogelijk actief houden vooral in Coronatijd, zodat ze gezond blijven en volop genieten van hun oude dag.”

Met het project Lobi Grani Libi wil Bejaardencentrum Majella samen met haar partners WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) uit Nederland en Saga Interproject Suriname een structurele verandering bewerkstelligen. Dit doen zij niet alleen maar samen met de zorgpartners Huize Prinses Margriet, Stichting Kibri Mi (dagopvang ouderzorg), Stichting De Mantel (dagopvang ouderzorg) en Stichting Bejaardentehuis Fatima Oord. De kracht van dit project is dus ook de brede betrokkenheid van de zorgpartners zodat zoveel mogelijk seniore burgers bereikt worden.

Mw. Jeanine Bruinendaal-Rusland, directeur van Kibri Mi geeft aan “De medewerkers zijn bewuster geworden van het belang van de dagactiviteiten om de bewoners gezond en actief te houden. De bewoners zijn actiever gaan participeren tijdens de activiteiten, dit omdat de activiteiten beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is duidelijk dat de dagbesteding op maat veel beter werkt!”

Het project wordt gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN).