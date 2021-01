Op de Bosje brug in Paramaribo is vanmorgen een auto in brand gevlogen. Een weggebruiker maakte deze foto van de beginnende brand.



Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de autobrand. De Surinaamse politie is ter plaatse. Wegens ontploffingsgevaar is de brug aan beide kanten afgesloten.



Het Korps Brandweer Suriname is ingeschakeld om assistentie te verlenen. Foto: Rakesh