1 voor 12 doneert multifunctionele wasautomaat aan Esther Stichting

Stichting 1 voor 12 heeft dinsdag een multifunctionele wasautomaat overhandigt aan de Esther Stichting in Suriname. Dit is tweede geste binnen korte tijd die 1 voor 12 aan dit tehuis heeft gedaan. De Esther Stichting heeft op 8 januari 2021 bij 1 voor 12 aangeklopt voor hulp voor de aanschaf van een wasmachine en droger.

Twee van de wasmachines en drogers van het tehuis hebben het begeven. De waarnemend directeur geeft aan dat het tehuis niet over financiële middelen beschikt om nieuwe wasmachines aan te schaffen. Het Surinaamse tehuis ging daarom op zoek naar donaties.

De waarnemend directeur Sila Dihalu-Deel van de Esther Stichting is 1 voor 12 zeer dankbaar voor de geste. Zij geeft aan dat wederom 1 voor 12 is geweest die met spoed een wasautomaat heeft ingespeeld op de nood van het tehuis. De stichting kampte al geruime tijd met problemen bij het wassen en drogen van kleren. Met de nieuwe wasautomaat behoren deze tot het verleden. In december vorig jaar kon het tehuis de broodleverancier niet betalen. Dit door interne problemen alsook een tekort aan financiële middelen.

1 voor 12 speelde toen ook gelijk in hierop en levert nu dagelijks vers brood uit haar eigen bakkerij kosteloos aan de Esther Stichting. De levering vindt plaats totdat het tehuis dit wenst. Dihalu-Deel ziet in 1 voor 12 een trouwe partner en donateur op wie er altijd gerekend kan worden. Zij hoopt dat 1 voor 12 meer donaties ontvangt om ook anderen in nood te kunnen helpen.

1 voor 12-directeur, Louis Vismale zegt dat de stichting openstaat voor eenieder in nood. Bij de Esther Stichting gaat het voornamelijk om seniorenburgers. “Het gaat om seniorenburgers die mijn vader en moeder konden zijn en we gaan ze niet in de steek laten. Als wij geen geld hebben, dan gaan wij het geld voor ze zoeken. Dit geldt ook voor kinderen”, benadrukt Vismale. Hij geeft aan dat toen hij het telefoontje van de Esther Stichting kreeg, hij gelijk contact heeft gemaakt met donateurs om de multifunctionele wasautomaat aan te schaffen.

De 1 voor 12-directeur bedankt 1 voor 12 beschermvrouw en ondernemer Bali voor hun medewerking. Vismale feliciteerde de waarnemend directeur van het tehuis, en deelde mee dat mocht blijken dat eentje niet voldoende is, 1 voor 12 bereid is om een tweede wasautomaat aan te schaffen.