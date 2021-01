WWF-Guianas plaatst nieuwe billboards in Suriname met urgente boodschap

De bekende grote billboards van WWF-Guianas op de Wijdenboschbrug en de kruising bij Belwaarde waar dagelijks vele duizenden Surinamers passeren zijn vernieuwd. Dat was hard nodig, want de tekst en afbeeldingen op de billboards waren na jaren sterk vervaagd en nauwelijks zichtbaar meer. De urgentie van de boodschap over natuurbescherming is daarentegen urgenter dan ooit.

WWF-Guianas is al jaren actief in Suriname om de bedreigde schildpadeieren te beschermen tegens stropers. Het stropen en consumeren van eieren gebeurt echter nog steeds en zeeschildpadden waar Suriname internationaal om bekend staat zijn nog altijd een bedreigde diersoort.

Met duidelijke taal op de nieuwe billboards drukt WWF-Guianas mensen op het hart om te stoppen met het eten van schildpadeieren (foto boven).

Ook bescherming van de jaguar wordt op de billboards belicht met krachtige taal. De machtige jager van het Surinaamse bos heeft namelijk te maken met steeds grotere bedreigingen, zoals stroperij voor de verkoop van tanden en botten – in de vorm van pasta – naar Azie. Doordat tijgers in Azie een zeldzaamheid zijn, wijken stropers uit naar Zuid-Amerika voor jaguars. De gedode dieren worden verwerkt in traditionele medicijnen, waarvan geen enkel bewijs is dat ze werken.

Het WWF-billboard meldt dat het doden van jaguars strafbaar is en dat stropers in de gevangenis belanden als ze worden gepakt. WWF start binnenkort met een project om het aantal jaguars in Suriname en Guyana in kaart te brengen en ze zodoende te kunnen monitoren. Op deze manier kunnen jaguars beter beschermd worden.