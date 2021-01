Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur Uitkijpolder

Gisteren is in aanwezigheid van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, DNA-lid Radjen Debie en de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, het startsein gegeven voor een algehele herstel van een twaalftal bruggen en wegen in de Uitkijkpolder in het district Saramacca.

Uitkijkpolder heeft een geirrigeerd areaal van 1.200 ha verdeeld in landbouwpercelen van 6 ha waar uitsluitend aan groenten en fruitteelt wordt gedaan voor de lokale markt en export. Het district beschikt over enorm veel vruchtbare landbouwgronden, welke uitermate geschikt is voor de groente-, aardvruchten- en fruitsector en Uitkijpolder is een deel ervan. 45% van alle groenten en fruit is uit het district afkomstig. Het district Saramacca is de groente- en fruitschuur van Suriname.

Door verwaarlozing en achterstallig onderhoud van de infrastructuur ondervinden de boeren enorm veel last om hun producten te vervoeren, welke dan ook tot gevolg heeft dat velen de landbouw de rug hebben toegekeerd. Het ministerie van LVV is daarom bezig met de beperkte middelen zoveel als mogelijk productie stimulerende maatregelen te treffen. De werkzaamheden worden gezamelijk uitgevoerd door Surzwam NV, een werkarm van LVV en de Civil Technische Dienst van het commissariaat van Saramacca.

In andere resorten van het district worden thans diverse rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de natte infrastructuur door het ministerie LVV/Surzwam NV, in samenwerking met het commissariaat van Saramacca.

Genoemd kunnen worden:

Herstel van afkalving bij Sluis te Von Freyburg (Bombaysluis), welke voltooid zijn

Opschonen van lozingen te Maho, reeds gebeurd

Afkaving en verzakking te West Calcutta

Afkaving en verzakking bij Gorechtkreek

Afkalving en verzaking te Kanchenkreek

Hieronder meer foto’s.

