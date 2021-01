Sibrano Pique zegt deelname ‘To The Point’ op laatste moment af

Activist Sibrano Pique, die maandag samen met Curtis Hofwijk en Cedric van Samson in gesprek zou gaan in het Apintie TV programma ‘To The Point’, heeft zijn deelname op het laatste moment afgezegd.

In het discussieprogramma kwam de vraag aan de orde: “Is de roep ‘regering naar huis’ na zes maanden valide?“. Hofwijk en Van Samson waren daarom zonder Pique in de studio en discussieerden over dit onderwerp met presentator Wayne Telgt.

Volgens Pique heeft hij op het laatste moment afgezegd omdat hij van zijn dochter niet mocht.

“Ik ben zelfs VADER, maar van mijn dochter mocht ik niet. PAPA ik vind het niet verstandig, De tijd is daar nog niet rijp voor,en ik vertrouw het ook niet. Ik mag als Vader ook een keertje mijn dochters advies volgen toch. Xavie ik blijf thuis ja” aldus Pique z’n uitleg op Facebook.

Op social media wordt het plotselinge afzeggen door Pique gezien als een zwakte van de activist. Velen zijn van mening dat hij de discussie hiermee uit de weg gaat.