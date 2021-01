Bij deze eetgelegenheid gevestigd in Wanica, werden vanmorgen onrechtmatigheden waargenomen door het Bureau voor Openbare Gezondheid in Suriname (BOG). De eigenaar van de zaak moest de zaak sluiten om zaken in orde te maken.

De politie van bureau Nieuwe Grond werd ingeschakeld om de medewerkers van BOG hierin te ondersteunen. Wat er precies aan de hand was is onduidelijk.

Als de eigenaar de zaken heeft aangepakt, komt het BOG weer langs om te oordelen of de zaak open mag.