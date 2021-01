Vrouw die introk in bushuisje terug in eigen woning

De Nickeriaanse vrouw die afgelopen zaterdag noodgedwongen haar intrek in een bushuisje nam, omdat zij haar huur niet kon betalen, is terug in haar huurwoning. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een tijdelijke voorziening is getroffen, waardoor de vrouw in ieder geval 3 maanden in de woning kan blijven. Er wordt gekeken naar een permanente oplossing.

De zestigplusser was niet meer in staat om de huishuur van SRD 600 te betalen aan de verhuurder en werd daarom uit haar woning gezet. Ze nam daarom noodgedwongen haar intrek in het bushuisje. De overheid trof direct maatregelen waardoor de vrouw niet in het bushuisje hoeft te slapen.

Het bericht veroorzaakte behoorlijke opschudding afgelopen weekend. Veel mensen namen contact op met de redactie van Waterkant.Net omdat zij deze mevrouw graag wilden helpen. Die hulp is nu gelukkig gekomen.