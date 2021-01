Traditionele gezagsdragers krijgen vanaf eind januari salarisverhoging

Traditionele gezagsdragers in Suriname, zullen vanaf eind januari 2021 een verandering zien in hun salaris. Dit zegt minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS). Het gaat in deze om een verhoging van de salarissen, waarvoor de dignitarissen al heel lang aan de bel hebben getrokken bij de regering.

De tegemoetkoming van de traditionele gezagdragers is een van de eerste zaken waaraan minister Emanuel heeft gewerkt in het nieuwe jaar. De bewindsvrouw laat weten dat de traditionele gezagdragers meerdere malen aan de bel hebben getrokken voor een salarisverhoging. Zij hebben constant aangegeven niet uit te komen met dat wat zij verdienen.

Deze verhoging is dus op zijn plaatst, volgens de Surinaamse bewindsvrouw. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die de dignitarissen op zich dragen. De minister zegt verder dat ook deze groep grote last ondervindt van de economische situatie in het land.

De minister heeft niet aangegeven wat de verhoging precies is.