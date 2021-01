Politie zoekt nabestaanden overleden 74-jarige man

De Surinaamse politie is op zoek naar nabestaanden van de 74-jarige Aanand Gowrising. Hij kwam op zaterdagavond 9 januari op een woonadres te Leiding 8 te overlijden. Nabestaanden worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van bureau Leiding 9A.

Volgens verklaring van de hoofdbewoner D.R., die een groenten venter is, heeft de overledene voor het laatst ongeveer drie jaar bij hem in huis gewoond. Aanand was tevens arbeider van de hoofdbewoner en sprak nooit over zijn familie.

Ondanks er meermalen vragen aan hem werden gesteld, beantwoordde hij die nooit. Toen de hoofdbewoner tevens de werkgever van Aanand ontdekte dat hij geen levensteken meer vertoonde, schakelde hij de politie in. Een arts stelde de dood van de seniorenburger vast. Er is hierbij geen sprake van misdrijf meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Nabestaanden of zij die denken deze manspersoon te hebben gekend kunnen zich 1x 24 uur in verbinding te stellen met de politie van bureau Leiding 9A., die te bereiken is op de telefoonnummers 338182 / 338010.