Ministerie Openbare Werken stelt prioriteiten wegens bezuinigingsplan

De staat Suriname heeft in de afgelopen jaren leningen gesloten om grote projecten uit te voeren. Deze schulden lopen op en zijn bij elkaar al ongeveer 1 miljard Amerikaanse dollars. Het deerlijke is dat de wegen binnen deze projecten niet zijn afgerond; heel veel werkzaamheden zijn stopgezet. Het ministerie zal in dit kader een bezuinigingsplan uitvoeren, omdat zij niet in staat is om de vele schulden te betalen. Dat zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken

“Wij hebben gevraagd aan ondernemers, die bezig zijn met projecten om op een laag pitje door te gaan totdat ik de evaluatie op het veld heb gemaakt”, aldus Nurmohamed. De bewindsman inventariseert samen met zijn staf de wegen die dringend aangepakt moeten worden.

De financiële crisis vindt zijn grondslag in het beleid van de vorige regering. Als land kunnen wij hierdoor niets aflossen. Dit resulteert onder meer in de stijging van prijzen. Dit noopt de minister om zorgvuldig de wegen uit te kiezen die urgente aanpak behoeven. Minister Nurmohamed heeft Paramaribo, Wanica, Commewijne en Para reeds bezocht. Marowijne, Saramacca, Coronie en Nickerie volgen.

Wegen worden als urgent aangemerkt indien het verbindingswegen betreft. Ook wanneer het gaat om sociaal zwakke buurten, waar de concentratie aan mensen en verkeer groot is alsook buurten waar er scholen zijn en de routes voor de brandweer en ambulance liggen.

“Ik kom met een nieuw voorstel, dat is bepaalde wegen toch te verharden ondanks stopzetting en als de regering zegt dat er ruimte bestaat deze aan te pakken dan gaat het voorstel door. Maar als de regering zegt dat de ruimte er niet is, gaan we de projecten moeten afsluiten zoals dat bij het baggerproject is gedaan”, legt de bewindsman de situatie uit.

Op dit moment hebben onderwijs, gezondheidszorg en woningnood de hoogste aandacht van de regering. “Waar ik kan besparen zal ik dat zeker doen”, aldus minister Nurmohamed.