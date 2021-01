De bestuurder van deze snelle Toyota Mark X heeft vannacht blijkbaar een wijze les geleerd tijdens de lockdown in Suriname. Tijdens een ‘bron banti’ demonstratie iets voor 01.00 uur op de hoek van de Verlengde Magenta- en de Mawakaboweg, verloor hij de controle over het stuur en eindigde met het voertuig in een trens langs de weg.

