Vanavond gaat de nieuwe talkshow van Humberto Tan van start

Humberto Tan is terug met een nieuwe talkshow op RTL 4: Humberto. Elke zondag om 22:15 uur ontvangt de in Suriname geboren presentator mensen uit de actualiteit, sport en entertainmentwereld. Vanavond is de eerste aflevering te zien.

Het programma komt tweeënhalf jaar na zijn afscheid als presentator van RTL Late Night. In Humberto blikt hij terug op het nieuws van het weekend en kijkt hij vooruit naar de nieuwe week.

Humberto is een voorbode voor de komende (sport)zomer; dan is Humberto Tan A Kiam dagelijks te zien met een programma waarin volop aandacht is voor sportevenementen als het EK Voetbal en de Olympische Spelen.

Humberto is vanaf zondag 10 januari wekelijks rond 22.15 uur te zien op RTL 4.