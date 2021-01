RBTP houdt drie mannen aan na gewapende woningroof

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben begin deze maand aan de Coesewijnestraat de 32-jarige J.M., E.T. (26) en R.M. (25) aangehouden, waarna zij werden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Ze worden verdacht van een gewapende woningroof meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Een benadeelde deed op vrijdag 1 januari aangifte op het politiebureau Latour. Volgens zijn verklaring kwam hij met zijn partner omstreeks 04.00 uur in de ochtend thuis aan. Zij kregen niet de gelegenheid hun woning binnen te gaan, omdat het koppel gelijk werd overvallen door drie gewapende manspersonen die uit een wit gelakt voertuig waren gestapt.

Eén hunner loste een waarschuwingsschot en onder bedreiging werd het koppel overvallen en beroofd van hun halsketting van geel metaal en andere persoonlijke spullen. Na de daad verlieten de drie verdachten de plek. De man zette een achtervolging in.

Het drietal merkte dit vermoedelijk op en brachten de man op een dwaalspoor door verschillende straten in de omgeving in en uit te rijden. Op een bepaald moment lieten ze de vluchtauto onbeheerd achter en vervolgden hun weg te voet verder. Op de kruising van de Coesewijnestraat en de Nieuw Weergevondenweg stapten zij in een ander gereedstaand voertuig.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, werd het drietal opgespoord en op dezelfde dag ter hoogte van een winkelzaak aan de Coesewijnestraat gesignaleerd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is dit trio in verzekering gesteld. De buit is nog niet achterhaald meldt de politie vandaag.