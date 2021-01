Pique wil maandag weer protesteren tegen beleid regering Suriname

Actievoerder Sibrano Pique is van plan om maandag weer te protesteren tegen het beleid van de Surinaamse regering. Dat zegt hij in gesprek met Starnieuws. Zaterdag bracht zijn protestactie tussen de 100 en 200 mensen op de been, die ‘Weg met Chan‘ riepen. Pique ontkent dat het zou gaan om een protest ondersteund door de NDP.

“Misschien heb je hier toevallig NDP-ers gezien maar er zijn ook mensen van andere partijen. Iedereen voelt het. We zijn allemaal Surinamers” aldus Pique tegen Starnieuws.

Dat de NDP wordt genoemd is niet vreemd; een van de trekkers van het protest is Patrica van Ommeren (foto), een NDP prominent die in aanloop naar de verkiezingen werd benoemd als beleidsadviseur en tijdens de verkiezingscampagne geld strooide voor NDP aanhangers.

Op social media wordt Sibrano Pique ook beticht van het aanwakkeren van rassenhaat tussen creolen en hindoestanen. Hij zou het specifiek gemunt hebben op president Santokhi vanwege diens Hindoestaanse afkomst.

“Over Brunswijk bijvoorbeeld of de NPS, die onderdeel uitmaken van de regering, hoor je hem niet. De mensen die op zijn oproep afkomen zijn ook overwegend creolen, terwijl hij zegt voor alle Surinamers op te komen” aldus critici.