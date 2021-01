Meer dan 35 dure iPhones gestolen bij roofoverval, slechts 2 terug gevonden

Na een onlangs gepleegde roofoverval op een telefoonshop, waarbij zes mannen meer dan 35 dure iPhones buitmaakten, zijn slechts 2 van die dure smartphones teruggevonden. De Surinaamse politie heeft de 35-jarige S.P. hangende het onderzoek in verzekering is gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De roofoverval in de nacht van oud op nieuw, is middels een bewakingscamera vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe maar liefst zes manspersonen het pand betraden en het metalen rolluik doorknipten, waarna zij zich toegang tot het pand verschaften. De gezichten van de verdachten waren tot hun ogen bedekt. Zij sloegen vervolgens de etalagekast stuk en namen meer dan 35 stuks iPhones met een grote economische waarde weg.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg van het Command Center een melding van deze roofoverval bij een Mall aan de Lalarookhweg. Daarbij werd gemeld dat de daders de bewaker hadden overrompeld en gekneveld hadden achtergelaten. Bij aankomst op de locatie zijn de guard en de eigenaar van de zaak aangetroffen.

Vanwege een anonieme tip die de politie bereikte werden vier verdachten op vrijdag 1 januari door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in de kraag gevat. Drie hunner, de 31-jarige V.S, G.S (25) en S.A (34) bleken niet betrokken te zijn geweest bij het strafbaar feit, terwijl de 35-jarige S.P. hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.

Het voorlopig onderzoek wees uit dat de verdachte S.P. contact maakte met V.S en G.S. met het verzoek om twee telefoontoestellen die hij van een neef uit Nederland had gekregen, voor hem te verkopen. V.S. en G.S. die op een bepaald moment niet meer akkoord gingen met de afspraak om de telefoons te verkopen, besloten om de toestellen terug te bezorgen bij S.P.



Verder bleek de manspersoon S.A. die ook door de politie was aangehouden onschuldig te zijn. Na te zijn voorgeleid, is S.P. ingesloten, terwijl V.S., G.S. en S.A werden heengezonden.

Van de 35 buitgemaakte toestellen zijn slechts 2 teruggevonden. Het onderzoek wordt voortgezet door Recherche Paramaribo meldt de Surinaamse politie vandaag.