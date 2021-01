Man treft vriend dood aan in woning

De man die zaterdagmiddag dood werd aangetroffen in een woning aan de verlengde Nieuwzorgweg in Suriname, is de 42-jarige Milton van der L. Hij werd iets over 17.00u gevonden door een vriend, die hem een uur daarvoor nog telefonisch sprak.

De twee vrienden hadden elkaar in de ochtend ook al op het adres gezien en in de middag telefonisch gesproken. Toen de vriend een uur later naar de woning ging, trof hij het levenloos lichaam van de man aan.

Het lijk van de overledene vertoonde geen tekenen van geweld. Ook waren er bij het huis geen sporen van inbraak. Hoe de man om het leven is gekomen is vooralsnog onduidelijk en moet nog blijken uit verder onderzoek.

Vanwege dit onderzoek is het ontzielde lichaam door justitie in beslag genomen. Ook is de woning door de Surinaamse politie afgezet voor nader onderzoek. Zojuist tegen 22.00u lokale tijd werd het lichaam afgevoerd (foto).