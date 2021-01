Interfood producten nu ook online te koop via Fernandes Express

Vanwege het groot succes van Fernandes Express, heeft deze Surinaamse online supermarkt in Nederland en Suriname het initiatief genomen om Surinaamse fabrikanten een podium te bieden, zodat de consument in Nederland weet waar zijn producten vandaan komen.

De eerste die aan de beurt komt is het Surinaamse bedrijf N.V. Interfood, de grootste producent van geconserveerde voedingsmiddelen van het land.

Het bedrijf bestaat sinds 1975, is vanaf 2008 ISO gecertificeerd en houdt zich strikt aan de Europese normen voor voedselveiligheid. Interfood heeft 24 werknemers in dienst waarvan 80% bestaat uit vrouwen. Het bedrijf is winstgevend, niet beursgenoteerd en keert jaarlijks dividend uit aan de aandeelhouders. Een belangrijke richtlijn van N.V. Interfood is de nadruk op de kwaliteit van het product alsook op de degelijkheid en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering. Interfood staat bekent om haar: zuurkool, zout amsoi, ketchup soorten, hot sauce, piccalilly, peper op zuur en augurken.

De productenlijn van N.V. Interfood is volledig te verkrijgen via Fernandes Express.

Bestel nu deze producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 10 werkdagen het pakket tot aan huis geleverd (*)

Alle bestellingen worden gedaan via ‘hoppa’, de handelssite van de Hakrinbank die ook garant staat voor de veilig afrekening. Via deze site is het al geruime tijd mogelijk om vanuit Nederland online uw boodschappen te doen voor uw familie en vrienden in Suriname. Hiervan maken vele Nederlanders gebruik.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis wordt nu wel heel makkelijk met de online pakkettendienst van Fernandes Express. Voor vragen kunt u mailen naar fernandes.express@fernandes.sr of bellen/appen naar (00)5978644534/(00)5978427941.

(*) Disclaimer. Vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen kan het soms wat langer duren. Het gaat om levering in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.