Al 10 mensen in Suriname in nieuwe jaar overleden aan corona

In Suriname zijn in het nieuwe jaar tot nu toe 10 mensen overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers van de dagelijkse update op de Surinaamse COVID-19 website. Het aantal coronadoden is in de eerst 9 dagen van het jaar gestegen van 122 naar 132. Afgelopen donderdag werden er zelfs 4 doden geregistreerd.

Ook zaterdag 9 januari was er weer sprake van een dode. Uit de update op zaterdag 9 januari blijkt verder dat het totaal aantal actieve gevallen in de afgelopen 24 uur is gestegen naar 621. Op de laatste dag van 2020 bedroeg dat aantal nog 377.

De afgelopen 24 uur zijn er 94 nieuwe gevallen aan het licht gekomen na 432 keer testen. In het nieuwe jaar zijn tot nu toe 738 mensen positief getest. Ook is het aantal mensen in het ziekenhuis gestegen van 32 naar 67.

Om een update te geven over de COVID-19 situatie en de trend, wordt op zondag 10 januari weer een COVID-19 persconferentie door de Surinaamse regering gehouden en wel om 18.15u in de Congreshal.

De cijfers van zaterdag 9 januari 2021: