Zondag 10 januari weer COVID-19 persconferentie

Morgen, zondag 10 januari 2021, organiseert de Surinaamse overheid alweer een COVID-19 persconferentie. Tijdens deze persconferentie die om 18.15u start in de Congreshal, zal een update over de COVID-19 situatie en de trend gegeven worden.

De huidige situatie in Suriname is verontrustend te noemen. Gisteren bijvoorbeeld waren er weer 104 nieuwe gevallen en 1 coronadode. Het aantal actieve besmettingen steeg tot bijna 600. In de Surinaamse ziekenhuizen zijn 70 personen opgenomen. 8 zijn er ernstig aan toe en liggen op een Intensive Care Unit.

Eergisteren waren er zelfs vier coronadoden. Het is nog niet duidelijk of de huidige maatregelen worden aangescherpt.