Een vreselijk situatie voor deze vrouw in Suriname. De zestigplusser was niet meer in staat om de huishuur van SRD 600 te betalen aan de verhuurder en is vandaag uit haar woning gezet. Ze nam daarom noodgedwongen haar intrek in dit bushuisje (foto).

Vanochtend rond 10.30u gingen leden van het quick-response team langs bij de vrouw, die met haar hebben en houden inclusief bed in het bushuisje net voor de begraafplaats in Nieuw-Nickerie, wilde bivakkeren.