VIDEO: Demonstranten op plein roepen ‘Weg met Chan’, voorzitter Bee naar DNA

De groep demonstranten die zich vanmorgen verzameld had aan de Dr. Sophie Redmondstraat is even later via de Waterkant richting het Onafhankelijkheidsplein gelopen. De groep die aangezwollen was tot circa 200 personen, stond daar tegenover het gebouw van De Nationale AssemblĆ©e en scandeerden leuzen als ‘Weg met Chan‘. Dit onder toeziend oog van onder andere Sibrano Pique en NDP prominent Patricia van Ommeren alias ‘Deki Bolu’ (video).

De groep had als eis om een DNA-lid te spreken, maar in het parlementsgebouw was niemand. Vandaar dat het idee werd gevat om met bussen naar de woning van DNA voorzitter Marinus Bee te gaan.

De redactie van Waterkant.Net verneemt zojuist dat aan de demonstranten werd medegedeeld dat voorzitter Bee zelf naar DNA komt. Ze wachten nu al een kwartier en de stemming slaat om.

INSTANT UPDATE: DNA-voorzitter Bee komt vandaag toch niet meer naar het DNA gebouw. Hij heeft wel laten weten dat hij maandag een gesprek wil met Sibrano Pique. Pique bedankte iedereen voor hun komst en het plein stroomde leeg.

Activist Sibrano Pique krijgt waarschijnlijk aanwijzingen van NDP beleidsadviseur Patricia van Ommeren, die een dikke vinger in de pap lijkt te hebben.