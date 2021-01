Basiszorgverzekering (BAZO) wordt verlengd tot eind februari

De veel besproken basiszorgverzekering (BAZO) in Suriname, wordt verlengd tot eind februari 2021. Dit is afgesproken tussen de coalitiefractie en de Surinaamse regering, meldt ABC Online zojuist.

Over de verzekering was veel te doen de afgelopen dagen. Dit omdat ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) een gewijzigde procedure voor de aanvraag en afhandeling van de premiesubsidie voor de basiszorg verzekering had ingesteld. 

Het is niet de eerste verlenging: personen wiens BAZO-kaarten op 31 oktober vorig jaar zouden vervallen, konden nog twee maanden (november en december) gewoon gebruik ervan maken.

Vice-president Ronnie Brunswijk zei vorig jaar op de regeringspersconferentie dat er een evaluatie gemaakt wordt over wie in aanmerking zal komen voor de BAZO-verkering. Maandelijks betaalt de staat namelijk 500 miljoen SRD aan premie.