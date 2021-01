1 coronadode en 104 nieuwe gevallen afgelopen etmaal

In Suriname is de afgelopen 24 uur helaas weer een coronadode genoteerd. Ook zijn er 104 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd, nadat er 500 keer getest is op besmetting met het coronavirus. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het afgelopen etmaal zijn er ook 67 mensen genezen. Daardoor zijn er op dit moment in totaal 596 actieve gevallen. Het totaal aantal besmettingen in Suriname, sinds de start van de coronapandemie, nadert de 7.000. Tot nu toe zijn er 131 personen overleden aan de gevolgen van het gevreesde virus.

Het aantal patiënten dat is opgenomen on de Surinaamse ziekenhuis bedraagt momenteel 70 In de Intensive Care Unit liggen op dit moment 8 personen voor behandeling.