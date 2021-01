Polytechnic College Suriname start collegejaar 2021 virtueel

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft het Polytechnic College Suriname het collegejaar 2021 officieel gestart middels het openingscollege. Het openingscollege, dat gebruikelijk een groot evenement is, heeft dit jaar online plaatsgevonden middels het ZOOM platform. Het thema van het openingscollege luidde: ‘veiligheid en ondernemerschap’. Ondanks dat het college online heeft plaatsgevonden, hebben niet alleen meer dan 150 studenten deelgenomen maar behoorden ook leden van het PTC Bestuur, directie, management, personeel en ook docenten, de Minister van Justitie en Politie, Mr. Kenneth Amoksie MSc tot het uitgebreide publiek.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dr. Marie Levens, die niet aanwezig kon zijn, heeft in een video boodschap met name de studenten toegesproken. In haar boodschap heeft zij ook het PTC gecomplimenteerd met haar vergevorderde afstandsonderwijs traject en de studenten succes toegewenst voor het nieuw collegejaar. ”Blijf studeren, wat er dan ook gebeurt”, aldus de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dr. Marie Levens.

Naast de Minister van Onderwijs hebben ook de Directeur van het Polytechnic College Suriname de heer Glenn Holband en de Voorzitter van het PTC Bestuur de heer Ashokkoemar Rambali, zich tot de studenten gewend. Het openingscollege is vervolgens verzorgd door twee gastdocenten van Hogeschool Saxion (University of Applied Sciences) in Nederland, namelijk mevrouw Karin Verschoor (directeur School of Commerce & Entrepreneurship) en de heer René Westra (directeur sector Veiligheid).

De heer Holband, de Directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), complimenteerde de Surinaamse studenten met de ‘gedurfde’ stap om ondanks de moeilijke sociaal- economische omstandigheden van ons land toch onderwijs hoog op de prioriteitenlijst te hebben. Hij gaf aan dat 2021 een belangrijk jaar is voor het PTC.