Onlangs vrijgelaten beruchte criminelen weer aangehouden, eentje neergeschoten

Twee beruchte criminelen in Suriname, die een maand terug in vrijheid waren gesteld, zijn afgelopen woensdag weer aangehouden door de politie. Het gaat om de Guyanees Poeran Gopi (42) en de Surinamer Ricky Sardjoe (41). Bij hun aanhouding probeerde Sardjoe te vluchten, waarbij hij door de politie in zijn benen werd geschoten.

De twee werden in verband met verschillende roofovervallen in beeld gebracht door een gemengde eenheid van de politie, bestaande uit Recherche Midden, de Criminelen Informatie Unit en RBTP. Een van hun berovingen was recent nog gepleegd bij een supermarkt te Powaka, waarbij de rovers zich voordeden als prijscontroleurs.

De politie kwam de mannen op het spoor op een adres te Jarikaba. Bij het zien van de politie gaf Poeran zich vrijwel meteen over aan de politie, terwijl Sardjoe een weiland in vluchtte met een vuistvuurwapen en een tas. Gegeven het feit dat de verdachten vuurwapengevaarlijk zijn, schoot de politie gericht op de benen van Sardjoe. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen met scherpe patronen en een tas met geld in SRD aangetroffen.

Bij verder onderzoek in de woning op het adres werd nog een vuistvuurwapen en een groot geld bedrag aangetroffen. Bij onderzoek op het terrein werd een voertuig aangetroffen, dat vermoedelijk gebruikt werd bij de recente roofoverval. In een ijsbox, die in de grond was begraven, werden kogelwerende vesten, een zwaailicht, mutsen en een vuurwapen holster aangetroffen.

Poeran Gopi en Ricky Sardjoe kwamen in 2011 voor op de top 10-lijst van het Korps Politie Suriname van meest gezochte en (vuurwapen)gevaarlijke criminelen. Ze waren leiders van de bende ‘Poeran’en hebben verschillende roofovervallen gepleegd. Hun foto en signalementen waren op verschillende plekken in het land opgeplakt en zijn hiernaast te zien (foto via Starnieuws).

De twee raakten in juni 2011 zwaargewond bij een actie van de Counter Terrorism Unit (CTU) onder leiding van Dino Bouterse. Ze werden daarbij gearresteerd waarna ze een gevangenisstraf uitzaten.

De twee mannen, van wie door sommige media wordt gezegd dat ze broers zijn, mogen nu weer rechtstreeks naar de gevangenis.