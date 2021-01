Man en vrouw zwaargewond na schietincident

Bij een schietincident vanmorgen in Suriname hebben twee mensen schotverwondingen opgelopen. Het gaat om een incident dat om 10.00u plaatsvond aan de Johannes Mitchelweg en waarbij een man en vrouw betrokken zouden zijn. Ze raakten beiden zwaargewond.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw inmiddels stabiel is. Een tweede ambulance is onderweg naar het adres waar ambulancepersoneel bezig is de man, die er erg aan toe is, te stabiliseren.

Wat er zich heeft afgespeeld wordt nu nog onderzocht. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. Beide personen zijn zojuist met de ambulance afgevoerd.

De Surinaamse nieuwssite SUN veroorzaakte weer onnodig commotie door een sensatie bericht over ‘moord en zelfmoord‘ te schrijven terwijl er op dat moment geen sprake was van overledenen: