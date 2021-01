Man dood na schietincident in relationele sfeer

De man die vanmorgen in kritieke toestand door ambulancepersoneel werd afgevoerd (foto) na een schietincident aan de Johannes Mitchelweg in Suriname, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de 34-jarige Rudy Tower die eerst met een illegaal vuistvuurwapen op de 23-jarige vrouw M.M. schoot.

Bij het incident raakte ook een broer van de vrouw gewond. Naar verluidt zou de man daarna in zijn auto zijn gestapt en zichzelf door het hoofd hebben geschoten. Alle drie personen werden met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De vrouw was op dat moment stabiel, maar de schutter niet aanspreekbaar. Hij overleedt later alsnog. Het zou gaan om een schietincident in de relationele sfeer waarbij de man en de vrouw uit elkaar waren.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.