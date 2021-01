Dronken man uit auto geslingerd na botsing tegen EBS mast

Een bizar eenzijdig ongeval vorige week aan de Ringweg. Een bestuurder van een auto werd uit zijn voertuig geslingerd, nadat hij tegen een mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aan knalde. De man verkeerde onder invloed van alcohol meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Munder kreeg op vrijdagavond 1 januari de melding van het Command Center dat een verkeersongeval zich had voorgedaan aan de Ringweg, waarbij een man uit zijn voertuig was geslingerd. De wetsdienaren koersten derwaarts voor onderzoek en troffen een manspersoon op het wegdek aan.

Volgens het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de 24-jarige autobestuurder D.R. in de avond van 1 januari over de rechterbaan van de Ringweg Zuid reed. Hij kwam vanuit de richting van de Charlesburgweg gaande in de richting van de Guaranistraat. Ter hoogte van een handelszaak raakte de man van de weg en kwam rechts van weg op de berm terecht.

Bij die gelegenheid merkte D.R. op dat er een hoop scherpzand voor zich was en week daarbij uit naar links. Hij verloor daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig en kwam tegen een EBS mast aan, die langs de linkerzijde van de weg stond. De mast brak hierdoor in tweeën.

De autobestuurder D.R. slingerde op dat moment uit het voertuig en kwam op het wegdek terecht. De auto kwam iets verder tot stilstand. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk. D.R. die in het bezit is van een rijbewijs, klaagde van pijn aan zijn linkerarm en rechterbeen en liep snijwonden op aan zijn hoofd.

Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het verkrijgen van medische hulp meldt de politie.