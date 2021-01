21-jarige bromfietsdief aangehouden te Lelydorp

De 21-jarige C.G. is op donderdagmiddag 7 januari door leden van Recherche Regio Midden, bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de Criminele Inlichtingen Unit (CIU) aan de Indira Ghandiweg nabij een schoenenzaak te Lelydorp aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Een benadeelde deed op donderdag 24 december aangifte van diefstal van zijn bromfiets op het politiebureau Nieuwe Haven. Volgens verklaring van de aangever had hij zijn bromfiets eerder op diezelfde dag voor het gebouw van zijn werkplek aan het Molenpad geparkeerd. Omstreeks 11.00 uur begaf hij zich voor het gebouw en ontdekte dat zijn bromfiets niet meer op die plek stond. In samenspraak met zijn werkgever werden de camerabeelden bekeken en zag tot zijn verbazing dat zijn bromfiets door twee onbekende manspersonen was weggenomen.

Het gemengd onderzoeksteam werkte de informatie uit en op grond van de camerabeelden signaleerde de politie de verdachte C.G. op 7 januari nabij de schoenenzaak te Lelydorp. De verdachte werd in de kraag gevat en vervolgens overgedragen aan de Recherche van Paramaribo die belast is met het onderzoek in deze zaak.

De verdachte C.G. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Verder geeft hij aan de andere manspersoon met wie de diefstal op die dag moet zijn gepleegd, niet te kennen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is C.G. hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Aan de opsporing en aanhouding van zijn voortvluchtige kompaan, wordt gewerkt. De gestolen bromfiets is nog niet achterhaald, aldus de politie.