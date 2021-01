VIDEO: Gewonden bij aanrijding tussen bus en truck op Afobakaweg

Op de Afobakaweg in Suriname zijn vanmiddag een aantal mensen gewond geraakt, na een aanrijding tussen een bus en een truck. Het ongeval gebeurde rond 14.00u vanmiddag ter hoogte van mast 43.

Volgens de eerste berichten waren er drie gewonden. Twee zijn met twee ambulances afgevoerd.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Uit videobeelden, die hieronder te zien zijn, blijkt dat de vrachtwagen op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk is het ongeval hierdoor ontstaan.

Een getuige van het ongeval maakte onderstaande beelden: