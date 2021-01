Scholen langer gesloten als besmettingen niet afnemen

De scholen in Suriname zouden op 6 januari weer open gaan, maar op 2 januari jl werd medegedeeld dat ze nog twee weken gesloten zouden blijven. Momenteel is er echter sprake van een hoog aantal besmettingen. Als dit zo blijft en er geen daling is op 18 januari, dan zullen scholen nog wel een week of twee extra gesloten blijven.

Dat heeft de Surinaamse minister van Onderwijs, Marie Levens, gezegd tegen nieuwsite SR Herald. Volgens de nieuwssite wacht Levens de situatie en het verloop van de besmettingen af, alvorens er officieel een besluit wordt genomen over het gesloten houden van de schooldeuren.

De afgelopen dagen waren er 100 (maandag), 93 (dinsdag) en (80) nieuwe gevallen. Volgens de minister van volksgezondheid, Amar Ramadhin, was dat te verwachten vanwege de talrijke grote samenscholingen rond de kerstdagen en jaarwisseling.