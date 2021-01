Kwikvervuiling door goudzoekers vergiftigd bewoners binnenland

De kwik die gouddelvers in Suriname gebruiken, vervuilt het rivierwater waarin velen in het Surinaamse binnenland mee baden en koken. Dit afvalproduct uit de goudwinning zorgt voor hersenbeschadiging bij kinderen en nierproblemen bij volwassenen. Dat blijkt uit dit uitgebreid artikel van OneWorld.

Hoe het metaal zich precies verspreidt in het milieu is niet goed bekend, maar het wordt inmiddels overal in het land gemeten in de rivier, in de bodem en ook in consumptievis. Inheemse gemeenschappen als de Wayana eten veel vis en krijgen daardoor ook veel kwik binnen, blijkt uit onderzoek.

In de omgeving waar zij wonen zoals Kawemhakan midden in het bos, zijn duizenden illegale en veelal Braziliaanse goudzoekers actief. Ze ontbossen en graven land af om goud te zoeken. Hierdoor zijn er in die gebieden geen bomen meer en is het water vervuild.

En het aantal goudzoekers uit Braziliƫ blijft toe nemen, zoals deze week te zien was in deze reportage van Nina Jurna (onder).

Het tegengaan van het gebruik van kwik is lastig omdat de zeer lucratieve kwikhandel de mijnbouw met kwik in stand houdt. In Suriname is ook nog sprake van gebrekkige toezicht op de handel in kwik. Of dit ooit effectief aangepakt kan worden is maar de vraag. Lees het uitgebreid artikel in OneWorld.