Automobilist rijdt overstekende jongen aan en eindigt in goot

De bestuurder van deze auto kwam vanmorgen rond 10.50u met zijn voertuig in een goot terecht langs de Nieuwe Zorgweg in Suriname. Dit nadat hij naar rechts uitweek om een aanrijding te voorkomen, toen een jongen plotseling de weg overstak.

De bestuurder van het grijs gelakt voertuig reed over de Nieuwe Zorgweg gaande richting Indira Gandhiweg. Iets voorbij de Matheusweg stak de jongen plotseling de straat over. Om te voorkomen dat de jongen geraakt werd, week de bestuurder uit naar rechts.

Ondanks deze manoeuvre raakte hij de jongen toch, weliswaar minder hard dan wanneer hij niet was uitgeweken. Door het uitwijken kwam de bestuurder met zijn voertuig in een goot terecht, waarbij hij tegen een loopbrug tot stilstand kwam.

De jongen had geen zichtbaar letsel en is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft een sleepwagen ingeschakeld, om het voertuig uit de goot te halen.