Ministers Ramdin en Achaibersing reageren: ‘Geen conflict en geen sprake van opstappen’

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin heeft zojuist gereageerd op geruchten over een mogelijk conflict en het opstappen van minister Armand Achaibersing. Volgens Ramdin is er absoluut geen sprake van een conflict zoals in een rondgestuurd WhatsApp bericht gesuggereerd wordt.

In een gesprek met de Vliegende Reporter in Suriname gaf hij een toelichting, waarbij ook minister Achaibersing in beeld kwam. De twee hielden elkaar gebroederlijk vast. Achaibersing gaf ook aan dat hij niet gaat bedanken en dat er geen strubbelingen zijn zoals in het bericht te lezen is.

Hij noemt het verspreidde bericht ‘fake’. Check de video hier: