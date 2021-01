Koop de perfecte sport bh met deze keuzegids

Waar een Rains rugzak een essentiële tas is als je in de regen naar school of werk moet fietsen, is de sport bh een essentieel kledingstuk bij het sporten. Als je een vrouw bent tenminste. Een man hoeft geen beha te dragen natuurlijk. Bij vrouwen zullen de borsten namelijk meebewegen tijdens het sporten. Zonder de juiste ondersteuning kan dit helaas leiden tot ongemakken. Door te investeren in een goede sport bh, zoals de Anita Momentum, kun je deze problemen voorkomen. Met bijvoorbeeld een Freya bh voor het sporten kun je de beweging van je borsten verminderen, waardoor je comfortabel kunt bewegen. Gebruik bij het kopen van zo’n beha de onderstaande keuzegids.

Dit moeten je borsten doorstaan

Tijdens het sporten bewegen je borsten ongecontroleerd mee. Ze maken zowel horizontale als verticale bewegingen. Hierbij heeft het geen spieren die de bewegingen kunnen opvangen, want die heeft de buste natuurlijk niet. In plaats daarvan bestaat het uit bind-, vet- en klierweefsel. Zonder de juiste ondersteuning kan het bindweefsel op den duur uit gaan rekken, net zoals de huidstructuren. Hoe klein of groot je borsten zijn maakt hierbij eigenlijk niet uit. Wanneer het eenmaal gebeurd is, kan de schade helaas niet meer hersteld worden. Ze bevatten immers geen spierweefsel. Het resultaat hiervan is dat je borsten kunnen gaan hangen. Ook kan het sporten zonder de juiste sport bh je lichaamshouding verslechteren, wat kan zorgen voor rug- en nekklachten.

De sport bh kan dit oplossen

Een normale beha volstaat helaas niet tijdens het sporten. De impact van de intensieve bewegingen op je borsten zal echt te groot zijn voor een reguliere bh, dus je zult toch een goede sportbeha aan moeten schaffen. Zo’n bh zal dus gewoonweg meer gerichte ondersteuning bieden dan een normale beha. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat een goede sport bh tot wel 74 procent van de bewegingen opvangt. Bij een normale beha is dit slechts 38 procent, een stuk minder dus. Daarnaast zijn de beste sport bh’s geproduceerd van technische en prestatiegerichte stoffen. Deze zullen niet schuren, terwijl ze ook de transpiratie reguleren en meer bewegingsvrijheid geven.

Welke ondersteuning hebben jouw borsten nodig?

De keuze voor je sport bh hangt niet alleen af van je cupmaat, dus niet alleen van de grootte van je borsten. Ook de mate van ondersteuning is van belang voor je keuze. Hierbij hangt het met name af van de impact van de sport die je uitoefent. Je zult dus per sport een andere ondersteuning nodig hebben vanwege het bewegen. Het wordt over het algemeen uitgedrukt in drie verschillende niveau’s: high intensity, medium intensity en low intensity. High intensity zorgt natuurlijk voor high support. Dit is voor de grotere cupmaten belangrijk, maar ook voor high intensity sporten. Denk hierbij aan sporten als hardlopen, boksen, paardrijden, crossfit en cardio. Medium intensity is geschikt voor kleinere cupmaten en biedt de borsten medium support. Gebruik ze voor spinning, dansen en wintersport. Low intensity sport bh’s zijn ook geschikt voor kleine cupmaten, gebruik deze beha’s tijdens yoga, pilates en wandelen.

Gebruik deze tips bij het kopen van een sport bhEen sport bh moet strak aansluiten, maar toch niet te strak. Je wilt natuurlijk wel gewoon normaal adem kunnen halen. Daarnaast mogen je borsten zich niet verplaatsen in de beha. Om dit te controleren moet je je even helemaal uitrekken terwijl je de sport bh draagt. Als de beha omhoog kruipt dan moet je toch voor een kleinere omvang of cupmaat kiezen. Natuurlijk mag de sport bh ook niet irriteren, het moet juist comfortabel voelen. Bovendien moet de beha voldoende ondersteuning geven aan je borsten. Je kunt dit controleren door een paar keer op en neer te springen. Je borsten mogen hierbij niet al te veel bouncen.